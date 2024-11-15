В Орехово-Зуеве сотрудники коммунальных служб очищают территории от снега

В Орехово-Зуеве выпавший снег не стал большой проблемой для сотрудников коммунальных служб. Большинство дороги и тротуаров уже очищены. Жители города спешат по своим делам. Много людей на автостанции, остановках общественного транспорта. Дети играют в снежки на игровых площадках.

Коммунальные службы работают на главных дорогах города и во дворах. Подходы к подъездам, парковочные места, тропинки очищены от снега. На территории парка 30-летия Победы также можно комфортно погулять.

Сотрудники Орехово-Зуевского комбината благоустройства на ногах с 6 утра. Сейчас уже заступила вторая смена. Дворники продолжают очищать дворы и парки. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Мокрый снег продолжает идти. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до воскресенья.