В Орехово-Зуеве ремонтируют участок коллектора протяженностью 1,3 км

В городе Куровское (Орехово-Зуевский городской округ) продолжается капитальный ремонт канализационного коллектора на улице Коммунистической. Общая протяженность реконструируемого участка составляет более 1,3 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент открытым способом уложены первые 200 метров трубы. Работы ведутся на глубине четырех метров, при этом основной сложностью остается высокий уровень грунтовых вод. Для дальнейшего строительства будет установлена станция водопонижения. Со следующей недели начнется демонтаж старого коллектора и укладка современных стеклопластиковых труб с эксплуатационным сроком более 50 лет.

Как сообщал ранее глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, обновление коллектора в Куровском — часть масштабной программы модернизации инфраструктуры водоотведения, которая стартовала благодаря вниманию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Работы уже завершены на улице Урицкого в Орехово-Зуеве и улице Советской в Куровском, а на улице Юбилейной в Дрезне выполнены на 95%. Ремонт инженерных сетей продолжается еще на семи участках округа. Часть объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, остальные — в 2026-м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.