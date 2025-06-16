В Орехово-Зуеве ремонтируют канализационный коллектор

На улице Свердлова в городе Орехово-Зуево приступили к капитальному ремонту участка канализационного коллектора, обслуживающего более 70 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект важен для водоотведения в округе, так как принимает стоки из трех городов (Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Дрезна) и двух крупных населенных пунктов (Демихово и Малая Дубна).

«Уже проведены земляные работы, возведена конструкция для укрепления котлована глубиной около 6 м», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

По итогам работ будет заменен 16-метровый участок поврежденной железобетонной трубы диаметром 1 200 мм на современные ПНД-трубы аналогичного диаметра, устойчивые к коррозии и механическим повреждениям, отремонтированы смотровые колодцы, восстановлена гидроизоляция коллектора, а также внедрены современные технологии для своевременной диагностики состояния канализационной системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.