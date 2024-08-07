В Орехово-Зуеве рабочие завершили ремонт 21 дворовой территории

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:06

На территории Орехово-Зуевского городского округа привели в порядок 21 двор. Работа выполнена в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», главная цель которой повышение уровня комфорта жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За качеством выполнения работ по благоустройству во дворах Подмосковья регулярно следит инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Комплексное благоустройство предполагает полное обновление территории. Речь идет о замене асфальта на внутридворовых проездах и пешеходных дорожках, ремонте системы уличного освещения, организации парковочного пространства, установке лавочек и урн.

Важно, что весь необходимый перечень работ в конкретном дворе представителями местного самоуправления определяется совместно с жителями.

Подать заявку на благоустройство двора можно в администрации своего городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.