В Орехово-Зуеве и Егорьевске дорожные службы ликвидировали больше 1900 ям

Работы по устранению ямочности провели на региональной и муниципальной дорожной сети Орехов-Зуева и Егорьевска, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.

В Егорьевске ямочный ремонт провели на Коломенском шоссе, в посёлке Новый на ул. Дружбы, в деревнях Тимшино и Старое. В Орехово-Зуеве ямы устранили на ул. Крупской и ул. Дзержинского, а также вблизи деревни Нажицы.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается не только в указанных городских округах, но и по всей территории Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Напомним, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.



