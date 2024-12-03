В Орехово-Зуеве досрочно завершат ремонт двух коллекторов

Глава округа Руслан Заголовацкий и депутат Государственной Думы РФ Геннадий Панин проверили ход работ по капитальному ремонту двух участков коллектора в Орехово-Зуеве. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на замену систем водоотведения в округе выделено свыше 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почти на полгода раньше будет завершен капитальный ремонт главного самотечного коллектора на улице Якова Флиера. Здесь на глубине почти 5 метров проходит основная магистраль диаметром 1200 мм. Общая техническая готовность объекта составляет 73%. Сроки завершения работ — начало 2025 года.

Досрочно планируется завершить также капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Красноармейская, ул. Лермонтова, ул. 1905 г. Его работа влияет на комфорт жителей 29 многоквартирных домов.

Сейчас подходит к концу строительство байпасной (временной) линии для переключения всех абонентов. После этого начнется активная фаза строительства ветки коллектора. Для этого выбран метод разрушения. Специальная машина будет разбивать старый трубопровод и сразу же навивать новый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.