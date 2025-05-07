В округе Жуковский продлили отопительный сезон до 12 мая

В городском округе Жуковский продлили отопительный сезон. В случае отключения отопления вновь возобновить подачу тепла в максимально сжатые сроки невозможно, поскольку запуск системы требует продолжительного времени. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В связи с погодными условиями мы приняли решение продлить отопительный сезон до 12 мая. Отключение отопления будет произведено после наступления устойчивой теплой погоды», — пояснил глава Жуковского Борис Аубакиров.

В связи с этим ранее, когда наблюдалось потепление, было принято решение не отключать отопление, так как прогнозировалось вновь похолодание.

После отключение запланировали на 5 мая, однако погодные условия вновь оказались не удовлетворительными для отключения. В связи с этим руководством города было принято решение не отключать тепло до 12 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.