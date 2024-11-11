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В округе Зарайск объявлен конкурс на строительство котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной на 23,3 МВт в г. о. Зарайск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство БМК мощностью 23,3 МВт по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Урицкого. Проектом на строительство БМК «Урицкого» необходимо предусмотреть строительство водогрейной котельной, путем выполнения проекта привязки котельной установки БМК «Урицкого» в блочно-модульном исполнении со стеновыми панелями типа «сэндвич» полной заводской готовности.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Зарайск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.