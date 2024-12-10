В округе Ступино завершено строительство новой котельной

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«Мероприятия выполнены в целях повышения надежности источников теплоснабжения. Помимо этого, принятые меры позволили уйти от двух старых угольных котельных. Объект мощностью 1,5 МВт в данный момент находится в пусконаладочном режиме», — рассказали специалисты Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино.

По словам специалистов МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», строительные работы современной блочно-модульной котельной проводились в рамках реализации мероприятия «Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры военных городков Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.