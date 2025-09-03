В округе Ступино до 15 сентября проведут пробные топки котельных

В городском округе Ступино начинается завершающий этап подготовки к отопительному сезону — до 15 сентября будут проведены пробные топки котельных. Это станет финальной проверкой готовности системы теплоснабжения муниципалитета перед наступлением холодов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вопрос подготовки к зиме обсудили на общегородском совещании под руководством главы округа Сергея Мужальских.

Как было отмечено, основная часть работ в 843 многоквартирных домах завершена. Управляющие организации провели гидравлические испытания систем отопления, промывку сетей, восстановили теплоизоляцию и отремонтировали кровли. По итогам подготовки оформлено 843 паспорта готовности и устранено более 600 выявленных нарушений.

Теперь коммунальным службам предстоит провести пробный запуск всей системы.

«При пробной топке мы проверяем давление в сетях, работу насосов, отлаживаем автоматику. Это позволяет нам выявить и устранить скрытые проблемы до того, как ударят морозы, и гарантировать, что система работает как единый слаженный механизм», — пояснил заместитель главы Сергей Медведев.

Ведется проверка состояния домов с газовым оборудованием — на сегодняшний день обследовано 60% из 706 МКД.

«Все работы по подготовке тепловых сетей и котельных должны быть завершены в ближайшее время. Пробные топки станут финальной проверкой. Важно, чтобы Ступино вошло в новый отопительный период полностью готовым — только так мы сможем гарантировать жителям тепло и комфорт в их домах», — подчеркнул глава округа Сергей Мужальских.

Параллельно в округе завершается ремонт подъездов. В 2025 году запланировано отремонтировать 42 подъезда, из них 40 уже обновлено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть, в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.