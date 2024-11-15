В округе Шаховская убрали завал веток у контейнерной площадки

В округе Шаховская поступила жалоба от жителей дома № 45 на улице Южная. Жители сообщили о значительном завале веток рядом с контейнерной площадкой, что создавало неудобства и ухудшало санитарное состояние территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Завал веток не только портил внешний вид улицы, но и скопление веток могло привлечь грызунов и других нежелательных животных, что угрожало санитарно-эпидемиологической безопасности жителей.

Реакция местных властей оказалась быстрой и эффективной. После поступления жалобы коммунальная служба незамедлительно выехала на место и провела необходимые работы по уборке завала веток. Все ветки были оперативно убраны, территория приведена в надлежащий вид.

«Завал веток у контейнеров создавал не только неудобства, но и угрозу санитарии. Спасибо большое всем, кто принял участие в уборке территории», — сказала жительница дома Анастасия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.