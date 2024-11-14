В округе Шаховская отремонтировали крышу дома по улице Партизанская

В городском округе Шаховская завершился капитальный ремонт еще одной крыши многоквартирного дома № 46 по улице Партизанская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области, в рамках региональной программы капремонта, провела в доме работы по замене стропильной системы; нанесению огнебиозащитного покрытия; ремонту выходов на кровлю; установке новой пароизоляции; ремонту слуховых окон и ограждений кровли; утеплению чердачного помещения; покрытию кровли профилированным листом.

Каждый из этапов капитального ремонта проходит под пристальным вниманием экспертов строительного контроля.

Недавно завершился ремонт еще одной кровли по улице Рижская в доме № 5. Подрядная организация приступила к работам в доме № 9 по той же улице.

«Я, как жительница этого дома, очень довольна проведенными работами. Надежная крыша над головой дает уверенность в завтрашнем днем», — поделилась Екатерина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.