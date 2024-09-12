В округе Серпухов завершен первый этап модернизации уличного освещения

Успешно завершен первый этап модернизации системы уличного освещения в рамках муниципальной программы в г. о. Серпухов. Новое оборудование установлено на 12 адресах, в том числе в д. Пущино на ул. Садовой. Протяженность участка составила более двух километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В г. о. Серпухов была допущена ошибка — бездоговорное использование электроэнергии, что привело к демонтажу светильников. Ситуацию исправляют: заключены договоры с группой «Россети», установлены приборы учета.

«Отмечу, что данная проблема коснулась многих территорий городского округа. По многочисленным обращениям жителей выделили дополнительные средства на второй этап модернизации освещения. Он включает в себя 24 объекта. В первую очередь, работы будут проводиться в сельских населенных пунктах. Планируем завершить этот этап до конца года. В следующем году планируем продолжить программу, чтобы в ближайшее время полностью решить проблему освещения в сельских населенных пунктах», — рассказал глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.