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В округе Пушкинский запланированы отключения электроэнергии в пятницу

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, которые входят в зону обслуживания компании, будут проводиться технические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества запланировано 18 октября с 10:00 до 16:00 по следующим адресам: г. Пушкино, ул. Верхняя Слободка, д. 2-20, ул. Нижняя Слободка, д. 1-10, ул. Гагарина, д. 1, 1б, Пушкинское ш., д. 12-18.

Специалисты проведут замену опоры.

По вопросам отключений и качества электроснабжения — обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 99-500-99. Информацию об аварийных отключениях можно найти на сайте компании.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.