В округе Пушкинский заявки жителей по подтоплениям отрабатывают ежедневно

Устранение подтоплений и канализационных засоров на территории округа Пушкинский — одна из приоритетных задач служб ЖКХ в настоящий момент. Об эом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация ведет реестр заявок от жителей по подтоплениям, которые отрабатываются ежедневно. Адреса в заявках с проблемами разного уровня сложности, некоторые из них устраняются за один выезд, другие требуют длительного вмешательства.

На данный момент муниципальными силами сформированы бригады по оперативной ликвидации подтоплений. Так, только за вчерашний день в Пушкино силами коммунальных служб отработано порядка 20 заявок от жителей.

Произведена очистка сетей по всей Надсоновской улице, на Акуловском проезде, устранен засор сети по улице Садовой, продолжаются работы по устранению засора на КНС 4, устранен засор и излив на рельеф по улице Пушкина. В Софрино-1 произведена промывка центральной линии от домов № 37, 29 и 30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.