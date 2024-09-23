В округе Пушкинский проводят проверки готовности котельных к отопительному сезону

21 сентября глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с профильным заместителем Екатериной Носачевой и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом проверили котельную в Лесных Полянах на улице Ленина. Объект снабжает теплом 28 многоквартирных домов и три социальных объекта. Всего на котельной три котлоагрегата, в этом году проводится замена одного котла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Затем они оценили, как идут подготовительные работы к отопительному сезону на котельной в микрорайоне Серебрянка в Пушкине, где в этом году устанавливается новый котел в рамках инвестиционной программы.

«Работы по концессионному соглашению проводит ООО „Газпром теплоэнерго МО“, все объекты находятся под пристальным наблюдением. Ежедневно отслеживаем динамику работ. Всего в этом году будет обновлено восемь котельных», — отметил глава округа Максим Красноцветов.

Проверки исправности оборудования накануне запуска отопления проводят в рамках народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.