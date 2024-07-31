сегодня в 17:21

В округе Пушкинский объявлен конкурс на реконструкцию ВЗУ

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции ВЗУ № 14 по адресу: г. о. Пушкинский, пос. Правдинский, ул. Пушкина.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета округа Пушкинский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.