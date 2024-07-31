В округе Пушкинский объявлен конкурс на реконструкцию ВЗУ
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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции ВЗУ № 14 по адресу: г. о. Пушкинский, пос. Правдинский, ул. Пушкина.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета округа Пушкинский.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.