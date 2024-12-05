В округе Пушкинский объявлен конкурс на реконструкцию коллектора
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Объявлен конкурс в электронной форме на реконструкцию коллектора в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Работы по данному объекту планируется завершить к 2028 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции канализационного коллектора в микрорайоне Заветы Ильича, г. Пушкино, г. о. Пушкинский.
Технические характеристики объекта: протяженность — 6 291 п. м, максимальный расход сточных вод — 2 494,8 куб. м/ч (693 л/с). Новая протяженность коллектора будет уточнена на основании инженерных изысканий и новой трассы прохождения объекта после разработки проектной документации.
Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Пушкинский.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.