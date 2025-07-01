В округе Пушкинский коммунальщики активно готовят отопительные системы к зиме

Проверка отопительных систем — одна из ключевых задач специалистов ЖКХ в процессе подготовки к зимнему периоду. Сотрудники коммунальных служб округа Пушкинский осуществляют выездные проверки по адресам, в ходе которых проводится комплексная оценка состояния оборудования. В частности, проверяют тепловой контур и инженерные системы, а также выполняют мероприятия по промывке и опрессовке всех трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дополнительно осуществляется контроль за состоянием уплотнительных элементов входных дверей, который проводится на регулярной основе вплоть до наступления осеннего периода. В Пушкино сотрудники МБУ «ЖЭУ Пушкино» (управляющая организация следит за состоянием шести сотен домов) в настоящий момент проверяют системы отопления и водоснабжения по адресам: 3-я Домбровская, 10 и Рабочая, 9.

«По инженерным системам ГВС и ЦО — они готовы, промыты и опрессованы. Предстоит ещё большая работа на других адресах. В дальнейшем мы будем проверять до осени уплотнение притворов на входных дверях и окнах», — рассказывает главный инженер МБУ «ЖЭУ Пушкино» Владимир Курзаев.

Многоквартирные дома на улице Степана Разина в микрорайоне Заветы Ильича обслуживает ООО «УК Квадрометр». Компания ведет работу по подготовке к отопительному сезону в 15 домах: не только в Заветах, но и в Зеленоградском и в Зверосовхозе.

«Проводятся испытания систем теплоснабжения на плотность и прочность, проводится промывка систем теплоснабжения и для открытых систем — дезинфекция. Это три основополагающих работы, которые выполняются и вытекающие из них: если при проведении проверки на плотность и прочность, система не проходит испытания, тогда устраняются уже дефекты, которые могли возникнуть», — комментирует руководитель службы непрофильного бизнеса ООО «УК Квадрометр» Андрей Худолеев.

По его словам, дома на улице Степана Разина — наиболее технически сложные. У них индивидуальные тепловые пункты, теплообменные агрегаты необходимо разобрать, все пластины отделить, а после отмачивать в специальных химических реактивах. Подготовку к отопительному сезону управляющая компания начала в конце мая, завершить работы планируют к середине сентября.

В Ивантеевке ряд домов обслуживает компания «УРЭП № 3». Работы, по словам специалистов, идут по графику. Срок завершения — до 31 августа.

В этом году сроки проведения работ по техобслуживанию оборудования сдвинулись, в связи с нестабильной погодой тепло в дома пришлось подавать повторно, старт профилактики отложили. Коммунальщики стараются уложиться в сжатые сроки, но без потери качества проверки. На один дом уходит от одного до нескольких дней работы, все зависит от этажности, сложностей инженерных сетей и количества подъездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.