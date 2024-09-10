В округе Подольск прошли учения по тушению многоэтажек

В микрорайоне Кузнечики в Подольске провели тренировочные пожарно-тактические учения по отработке взаимодействия сил и средств федеральной противопожарной службы Подольского пожарно-спасательного гарнизона и боевых расчетов территориального управления № 14 (ТУ № 14) ГКУ МО «Мособлпожспас». В них принял участие персонал аварийных служб и служб жизнеобеспечения округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе учений нарабатывали новые приемы и способы управления подразделениями при тушении пожаров в зданиях с повышенной этажностью.

По легенде из-за короткого замыкания возникло возгорание в спальне двухкомнатной квартиры на 23 этаже 25-ти этажного жилого дома. Из-за мебели, бытовой техники и личных вещей огонь быстро распространился по всей площади квартиры и задымился коридор подъезда. В виду аварийного отключения электроэнергии в микрорайоне система АПС не сработала. В связи с этим оказались отключены лифты, насосы противопожарного водопровода и система дымоудаления. Использование внутренних систем пожаротушения стало невозможным. Признаки пожара заметили очевидцы и позвонили по номеру 112 для вызова экстренных служб.

«Дежурные силы огнеборцев своевременно прибыли на объект по сигналу тревоги. По прибытии руководитель тушения пожара установил связь с консьержем дома для получения сведений о наличии людей в месте пожара. После чего звенья газодымозащитной службы провели тщательную разведку задымленных этажей и эвакуацию не успевших покинуть квартиры людей», — сказал заместитель начальника ПСЧ-247 ТУ № 14 Дмитрий Самохин.

На прилегающей территории штаб пожаротушения выбрал наиболее безопасные и кратчайшие пути прокладки рукавных линий, установки пожарных автомобилей и оборудования. Определил исходные позиции для работы ствольщиков, развернул пожарные магистрали и ввёл в действие резервные источники водоснабжения.

«Благодаря грамотным действиям пожарных расчетов условное возгорание было оперативно ликвидировано. Учения прошли успешно, цели тренировочного мероприятия достигнуты, задачи выполнены. Личный состав, привлекаемый для участия в учениях, действовал уверенно и слаженно», — заключил Самохин.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.