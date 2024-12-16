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В округе Подмосковья завершат ремонт теплосетей в 2025 году

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной в городском округе Кашира завершат в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Общая протяженность участков теплосетей составляет 604 метра.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.