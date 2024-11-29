В округе Люберцы объявлен конкурс на строительство котельной в Октябрьском

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной в поселке Октябрьский г. о. Люберцы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной мощностью 25,22 МВт по адресу: г. о. Люберцы, п. Октябрьский, ул. Ленина.

Подрядчику необходимо выполнить следующие виды работ: изготовление газовой блочно-модульной котельной с резервным дизельным источником питания; доставка газовой блочно-модульной котельной на объект и ее монтаж; монтаж дымовой трубы; строительно-монтажные работы по устройству фундамента; строительно-монтажные работы по устройству инженерных сетей (газопровод, сети водоснабжения, электроснабжение, молниезащита и заземление); пуско-наладочные работы; проведение электроизмерительных работ; уборка и вывоз строительного мусора; благоустройство территории после строительно-монтажных работ; комплексная сдача газовой объекта заказчику, инспектирующим и контролирующим организациям; ввод в эксплуатацию.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.