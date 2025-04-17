В округе Клин в этом году отремонтируют больше полусотни подъездов

Компания «ЖЭУ-7 КЛИН» вот уже несколько месяцев ремонтирует подъезды на вверенном ей в управление собственниками жилом фонде. Работы ведутся по Губернаторской программе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ремонт включает в себя ремонт стен, потолков, замену старых деревянных окон на пластиковых окон, где это необходимо. Ремонт входной группы, замену плитки и тамбурных дверей» — рассказали в подрядной организации.

По плану в этом году отремонтируют 57 подъездов в 14-ти жилых домах. В завершающей стадии уже более половины намеченных объектов — восемь многоэтажек.

«Ремонт начали, ребята работают очень хорошо. Наша главная проблема была в старых окнах. Их зимой продувало и в подъезде было холодно. Сейчас нам пообещали, что их заменят на современные. Это отличная новость для всех жителей» — рассказала Валентина Петрук, жительница дома.

Кстати, цвет стен в подъезде выбирают по согласованию с жителями. По статистике, в этом году лидируют салатовый.

За последние 7 лет в Клину отремонтировано 2 474 подъезда, в которых проживает более 49 тысяч клинчан. Трижды за время реализации программы подъезды Клина становились победителями и финалистами областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Это те ремонты, в которых активное участие принимали жители округа со своими дизайн-проектами и идеями, которые успешно воплотили в жизнь представители их Управляющей компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.