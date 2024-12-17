В округе Истра объявлен конкурс на капремонт тепловых сетей в деревне Покровское

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов в деревне Покровское городского округа Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется провести и завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. о. Истра, д. Покровское. Планируется в рамках проведения закупки капитальный тепловых сетей общей протяженностью участков 2 600 метров: от ТК-8 до ж/д Центральная 15а; от ТК-3 до ж/д № 18, 15 по ул. Майская; от ТК-13 до здания библиотеки ж/д № 5, по ул. Майская; от котельной д. Покровское до ж/д № 12, по ул. Майская, до здания школы.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.