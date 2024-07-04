В округе Балашиха продолжается капремонт сетей водоснабжения
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Балашихинские коммунальные системы под руководством министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области продолжают выполнять работу по обеспечению населения Балашихи чистой и качественной водой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Модернизация и развитие инфраструктуры водоснабжения в Балашихе являются приоритетными задачами. Внедрение новых технологий и оборудования позволяет не только улучшить качество воды, но и существенно снизить потери при ее транспортировке, что способствует экономии ресурсов и повышению эффективности всей системы», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
В течение последней недели Балашихинские коммунальные системы выполнили значительное количество плановых и аварийно-восстановительных работ, включая:
- Ликвидацию 20 утечек на водопроводных сетях.
- Промывку 11 километров водопроводных сетей.
- Очистку 10 водопроводных колодцев и ремонт 6 колодцев.
- Промывку 1 740 метров канализационных сетей и устранение 31 засора.
- Очистку 15 и ремонт 5 канализационных колодцев.
- Очистку 42 насосов, ремонт одного насоса и установку двух новых насосов.
Балашихинские коммунальные системы уделяют особое внимание контролю и мониторингу состояния водопроводных и канализационных систем. Регулярные профилактические работы и оперативное реагирование на аварии позволяют обеспечивать бесперебойную подачу воды и поддерживать высокое качество услуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.