В одном из ЖК Ленинского округа эвакуировали 35 авто за нарушения правил парковки

В Ленинском округе продолжается системная работа по наведению порядка в организации дорожного движения. По обращению жителей, поступившему в рамках встречи «Выездная администрация. Транспорт», в понедельник сотрудники Минтранса региона провели рейд в ЖК «Государев дом» на улице Сухановская. В ходе мероприятия было эвакуировано 35 автомобилей, нарушавших правила парковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Проведение таких рейдов — необходимая мера для обеспечения безопасности и комфорта жителей. Мы призываем всех автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными к дорожным знакам и разметке. Особенно это касается парковки в местах, предназначенных для инвалидов, на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского округа Константин Демин.

Уточняется, что среди эвакуированных транспортных средств — 2 грузовых автомобиля, 2 автомобиля типа «Газель» и 31 легковой автомобиль. Все эвакуированные транспортные средства были перемещены на специализированную штрафстоянку.

«Основанием для эвакуации автомобиля являются различные нарушения, включая парковку под запрещающими знаками, парковку вторым рядом. Узнать о местонахождении эвакуированного транспорта можно по телефону 112, в приложении «112 МО» или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья», — добавил Константин Демин.

Подобные рейды будут проводиться на регулярной основе, в том числе в других районах Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.