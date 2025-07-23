В одном из дворов Химок обновили асфальтовое покрытие

У дома № 26 на улице Первомайская в микрорайоне Сходня Химок завершили укладку асфальта на парковочных местах и подходах к подъездам, установили бордюрный камень и нанесли разметку. Ранее специалисты провели работы по асфальтированию дворовых проездов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во дворе также провели озеленение и высадили кусты кизильника. Данное растение идеально подходит для городских условий.

Приведение дворов в порядок в городе выполняют поэтапно, с учетом погодных условий и с минимальными неудобствами для жителей. Все материалы соответствуют современным стандартам качества и обеспечивают долгий срок службы дорожного полотна.

Работы по благоустройству запланированы в каждом микрорайоне округа. Всего в этом году в Химках благоустроят 22 дворовые территории. Кроме того, в городе модернизируют 18 детских площадок.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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