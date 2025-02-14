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В Одинцовском округе заменили порядка 4 км сетей теплоснабжения в 2024 году

В 2024 году в муниципалитете проводился капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Силами сотрудников АО «Одинцовская теплосеть» было заменено в общей сложности 3 915 метров теплотрасс в двухтрубном исчислении. Диаметр участков варьировался от 50 до 500 мм, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Как отметили представители компании, работы на объектах выполняются по мере износа сетей и способствуют профилактике нештатных ситуаций.

В числе приоритетных целей управляющей компании АО «Одинцовская теплосеть» остается обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан в жилых многоквартирных домах. В 2024 году в рамках реализации Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в жилых домах под управлением АО «Одинцовская теплосеть» был выполнен ремонт 148-ми подъездов.

Также в ходе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов специалисты провели работу по замене шести лифтов, отработавших нормативный срок службы, и смонтировали новое кровельное покрытие общей площадью 5 500 кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.