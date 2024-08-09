В Одинцовском округе зафиксировали 20 нарушений сброса отходов в контейнеры

В Одинцовском округе продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. Хорошим подспорьем в этой работе являются видеокамеры системы «Безопасный регион». В июле наибольшее число нарушений было зафиксировано в посёлках ВНИИССОК и Часцы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей», — описали алгоритм наложения штрафных санкций в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители региона нужно утилизировать мусор в том населённом пункте, где они проживают. Для этого необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», - сказал Воробьев.