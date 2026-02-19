В Одинцовском округе усилили уборку снега после снегопадов

Дорожные службы в 5-м микрорайоне Одинцова 19 февраля работают в усиленном режиме из-за обильных снегопадов. На расчистке задействованы 17 рабочих и 7 единиц техники, смены организованы без перерывов.

Мастер участка Азизулло Изатов отметил, что за более чем 20 лет работы не сталкивался с такой снежной зимой. Вместе с коллегами он выработал схему, которая позволяет ускорить расчистку улиц и дворовых территорий.

«Мы трудимся, чтобы люди могли проходить и проезжать. Очищаем все въезды и дороги, в первую очередь подходы к школам и детским садам. Сначала проходит грейдер, пробивает дорогу, тротуары чистим вручную. После того как снегопад прекратится, начнется вывоз снега с территории», — рассказал Изатов.

В 5-м микрорайоне Одинцова работа идет без остановки. Смена вышла на линию в 8:00, в 12:00 ее сменит следующая бригада. Пока одни сотрудники уходят на обеденный перерыв, другие продолжают уборку, чтобы обеспечить проезд транспорта и безопасность пешеходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.