В Одинцовском округе стартует месячник чистоты и ремонт дорог

Месячник чистоты и ямочный ремонт дорог обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Работы по благоустройству, ремонту дворов и трасс планируют провести в сжатые сроки, сообщил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел совещание, посвященное проведению месячника чистоты и дорожному ремонту. Он подчеркнул, что объем задач у муниципальных и подрядных организаций значительный и требует оперативного выполнения.

«В работе — 461 двор, 134 общественных пространства, 828 детских площадок и почти 300 спортивных. Общая площадь обслуживания превышает 20 миллионов квадратных метров. Также у нас более тысячи муниципальных дорог общей протяженностью 752 километра», — подчеркнул глава округа.

В рамках месячника запланированы уборка смета в проездах, на тротуарах и парковках, промывка асфальта, приведение в порядок газонов и контейнерных площадок. Контроль будет вестись в программах «Яндекс. Вектор» и СКПДИ. Сотрудники МБУ и подрядных организаций работают без выходных, ведется ремонт малых архитектурных форм, элементов детских площадок, ограждений и пешеходных дорожек, поврежденных зимой. Продолжается обслуживание гидротехнических сооружений для безопасного прохождения паводка.

Первый муниципальный субботник состоится 4 апреля на 21 площадке округа. Жителям предоставят инвентарь и перчатки, а все точки уборки размещены на интерактивной карте. Параллельно готовятся цветочные клумбы и панно к летней высадке, в течение двух недель разработают план по увеличению числа таких локаций.

С начала года на муниципальных дорогах выявили около 4 тысяч ям, большую часть уже устранили. В 2026 году планируется отремонтировать около 60 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В округе эксплуатируется более тысячи дорог общей площадью свыше 4 миллионов квадратных метров.

«В апреле у нас открываются асфальтобетонные заводы. Это позволяет уменьшить плечо подвоза асфальта к местам ремонта, повысив скорость работ», — пояснил начальник МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Часть дорожной техники уже перевели на летний режим, при этом сохраняется резерв машин с зимним оборудованием из-за ожидаемого мокрого снега. В распоряжении дорожных служб находятся 23 комбинированные дорожные машины, 32 трактора МТЗ и 6 вакуумно-подметальных машин. Для синхронизации работ с организациями, обслуживающими федеральные и региональные трассы, планируется отдельное совещание.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.