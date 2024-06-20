В Одинцовском округе проводятся работы по капремонту кровель

В Одинцовском округе, в домах № 4, 10, 11 и 12 поселка Новый Городок, а также в доме № 18 поселка санатория имени Герцена ведутся работы по капитальному ремонту плоских крыш. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты подрядной организации проводят: демонтаж старого кровельного покрытия и стяжки; локальный ремонт плит покрытий и межпанельных швов; устройство разуклонки керамзитом и стяжку; укладку нового гидроизоляционного ковра в два слоя; ремонт вентиляционных шахт; ремонт выходов на крышу; замену дверей выходов на крышу.

На данный момент работы выполнены на 30%.

Кроме того, в домах № 4, 10, 11, 12 поселка Новый Городок и в доме № 47 поселка санатория имени Герцена продолжается капитальный ремонт скатных крыш, включая: ремонт скатной крыши; замену стропильной системы с обработкой огнебиозащитным покрытием; ремонт чердачного помещения с утеплением; замену систем наружного водостока.

Эти работы выполнены на 40%.

За соблюдением строительных норм и правил ежедневно следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жители Подмосковья могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке fkr-mosreg.ru/map или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность программы капремонта.

«Есть фонд капремонта. В Московской области 54 тыс. многоквартирных домов. И, естественно, часть из них требует капитального ремонта», — говорил губернатор.