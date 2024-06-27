В Одинцовском округе прошли гидроиспытания тепловых сетей

сегодня в 13:33

Специалисты аварийно-восстановительной службы приняли участие в проведении гидравлических испытаний тепловых сетей. Тесты прошли в 8 муниципалитетах, в том числе в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает администрация округа.

«Подготовка к зиме — это неотъемлемая часть нашей работы, которая позволяет обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение для всех жителей региона. Результаты гидроиспытаний подтверждают готовность большинства тепловых сетей к зимнему сезону», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства, все выявленные дефекты будут устранены. После этого на проблемных участках проведут повторные испытания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.