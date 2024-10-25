В Одинцовском округе повысят мощность электроснабжения СНТ «Огонек»

В рамках работ по увеличению мощности по заявке потребителя сотрудники «Мособлэнерго» в октябре завершат реконструкцию воздушно-кабельной линии электропередачи для садового товарищества «Огонек» близ деревни Щедрино в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

На первом этапе работ были реконструированы около 430 метров КВЛ-0,4 кВ — 30 метров кабельной и 400 метров воздушной линии электропередач с установкой новой составной опоры ЛЭП. Работы были проведены от трансформаторной подстанции ТП-310361 с одним трансформатором мощностью 250 кВа до последнего домовладения в дачном поселке.

Вторым этапом энергетики провели установку приборов учета, после оформления документации будет осуществлена подача напряжения заявителю. В результате работ, проведенных персоналом Одинцовского производственного отделения компании, мощность электроснабжения будет увеличена с 5 до 15 кВт. Новая воздушно-кабельная линия улучшит качество электроснабжения действующих, а также создаст задел для подключения новых потребителей, снизит риск возникновения неполадок в сетях в отопительный период.

Электросетевое хозяйство СНТ «Огонек», в котором находится около 50 частных домов, было передано на баланс компании в 2023 году в рамках работы по консолидации сетей садовых некоммерческих товариществ. На территории дачного поселка энергетики помимо ремонтов выполняют технологическое присоединение к сетям новых потребителей и увеличивают мощности для нынешних.

«Мособлэнерго» выполняет техприсоединение в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.