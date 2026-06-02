В Одинцовском округе Подмосковья газифицировали деревню Крутицы

Газопровод протяженностью более 3 км построили в деревне Крутицы Одинцовского округа, где ранее не было централизованного газа. Жители 90 домовладений могут бесплатно подвести газ до границ участков по программе социальной газификации, сообщает пресс-служба мособлгаза.

В деревне Крутицы завершено строительство нового газопровода. Специалисты проложили более 3 километров распределительных сетей. Ранее населенный пункт не был подключен к централизованному газоснабжению.

В деревне расположено 90 домовладений. Их владельцы могут бесплатно довести газ до границ своих участков в рамках президентского проекта социальной газификации. Подать заявку удобнее всего через интерактивную карту.

Работы выполнены по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Программа действует в регионе более 20 лет, за это время созданы условия для газификации около 300 тысяч жителей Подмосковья.

Чтобы включить населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. При этом в населенном пункте должны быть зарегистрированы не менее 30 человек, а стоимость капитальных затрат на одного жителя не должна превышать 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.