В Одинцовском округе капитально отремонтируют более 48 км ЛЭП до конца 2024 года

На еженедельном совещании главы Одинцовского округа обсудили повышение надежности электроснабжения и готовность энергетиков к осенне-зимнему периоду. Также на совещании проанализировали наиболее проблемные территории муниципалитета: микрорайон Супонево в Звенигороде, ЖК «Ромашково» в Немчиновке, Кубинку и Городок-17 в Больших Вяземах. Отдельно рассмотрели причины масштабного сбоя электроснабжения 8 ноября, когда оказался обесточен практически весь Звенигород. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Отключение было устранено в регламентные сроки — за 49 минут. Но из-за него пришлось в течение нескольких часов возвращать в работу 30 котельных, а также ЦТП, водозаборные узлы, лифты в многоквартирных домах. Необходимо детально разобраться в причинах этой аварии и не допускать такого впредь — неважно, человеческий это фактор или технический», — отметил Андрей Иванов.

Главный инженер ПАО «Россети — Московский регион» — «Западные электрические сети» Александр Мартихин сообщил, что для расследования инцидента создана специальная комиссия, в которую включены представители завода-изготовителя оборудования.

«Аварийное отключение произошло в условиях ослабленной схемы — когда один из двух трансформаторов на местной ПС был выключен для ремонта. Произошло внешнее короткое замыкание, которое привело к срабатыванию микропроцессорной защиты», — уточнил Александр Мартихин.

Представитель энергоснабжающей компании отметил, что срабатывание было излишним. Сегодня энергетики принимают меры для корректировки параметров срабатывания защит. Александр Мартихин добавил, что в настоящее время продолжается комплексная реконструкция звенигородских электросетей, которая позволит к середине следующего года в несколько раз повысить надежность электроснабжения города.

Информацию по другим проблемным адресам озвучил генеральный директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» Роман Крылов.

В ЖК «Ромашково» сбои электроснабжения связаны как с нехваткой мощности, так и с изношенностью сетей обслуживающего жилой комплекс АО «РОНД Плюс». Техзадание на строительство новых кабельных линий от ПС «Барвиха» уже подготовлено, договор на обслуживание сетей акционерному обществу направлен. В «Гусарской балладе» схожие проблемы. В 2025 году в ЖК планируется переложить 8 кабельных линий 10 кВ, но есть нюанс: из-за юридических проблем, оставшихся от обанкротившегося застройщика «Жилищный капитал», энергетики не все объекты могут ремонтировать.

«Одинцовские электросети эксплуатируют в «Гусарской балладе» только высоковольтные линии. Трансформаторные подстанции, распределительная сеть, кабели 0,4 кВ до сих пор находятся в банкротной массе конкурсного управляющего. Основные нарекания от управляющих компаний поступают как раз от сетей 0,4», — проинформировал Роман Крылов.

В Кубинке и Городке-17 ситуация постепенно улучшается, но здесь многое зависит от АО «Оборонэнерго», обслуживающего сети военных городков. Андрей Иванов поручил подготовить план мероприятий, который позволит снять проблемные адреса с повестки.

«Энергетики предпринимают максимум усилий, чтобы справляться с авариями и сбоями, делают это в регламентные сроки. Все силы при необходимости мгновенно мобилизуются. Но сама проблема с повестки не снимается», — подчеркнул Андрей Иванов.

Глава муниципалитета анонсировал создание штаба, занимающегося проблемами электроснабжения, и переход на ежемесячный режим совещаний с участием представителей прокуратуры.

Также представители электросетевых компаний отчитались о мероприятиях по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду.

В 2024 году Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» отремонтировал около 40 км ЛЭП 0,4-10 кВ и 7 трансформаторных подстанций. При возникновении особого режима работы компания сможет мобилизовать до 30 бригад на ликвидацию нарушений в работе электросетей. В зоне ответственности «Западных электрических сетей» все показатели техобслуживания и ремонта оборудования выполнены с превышением запланированных объемов.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.