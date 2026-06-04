В Одинцовском округе готовность котельной в Хлюпине достигла 80%

Строительство блочно-модульной котельной завершается в деревне Хлюпино Одинцовского округа. Готовность объекта составляет 80%, запуск намечен на ноябрь 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами». Строительство началось в мае 2025 года, подрядчиком выступает компания «М1 Газэксплуатация». Мощность новой котельной составит 5 мегаватт, она обеспечит теплом более 2000 потребителей.

«Основное оборудование уже установлено: смонтированы котлы, насосы и теплообменники. Сейчас специалисты согласовывают узлы учета газа и ведут монтаж внутренней сети газоснабжения. После подключения к электроснабжению и наружным газовым сетям приступим к комплексному тестированию системы», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что запуск объекта запланирован на ноябрь 2026 года. Переход на новый источник теплоснабжения пройдет в штатном режиме и не создаст неудобств для жителей.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.