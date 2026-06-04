В Одинцовском округе достроят ВЗУ в Хлюпине к августу 2026

Строительство нового водозаборного узла в деревне Хлюпино Одинцовского округа завершено на 80%. Ход работ 2 июня 2026 года проверили представители администрации, запуск объекта запланирован на вторую половину августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый водозаборный узел возводит подрядная организация «НПЛ ЭНЕРГОСИТ» в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами». Сейчас на площадке работают восемь человек и задействована одна единица техники. Общая строительная готовность объекта составляет 80%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.