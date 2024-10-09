В Одинцовском городском округе проведут капремонт сетей водоотведения

сегодня в 13:29

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения в п. Гарь-Покровское, Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов воды или сточных вод по мероприятию: «Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Гарь-Покровское (в т. ч. ПИР)». Длина участка 800 метров.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.