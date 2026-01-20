В Одинцовском филиале МГИМО 29 ветеранов СВО начнут обучение по программе ЖКХ

В Одинцовском филиале МГИМО стартовал третий поток программы профессиональной переподготовки для 29 ветеранов специальной военной операции из 16 регионов России. Обучение проводится на кафедре министерства ЖКХ Московской области и завершится 27 марта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Третий поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» стартовал на кафедре министерства ЖКХ Московской области в Одинцовском филиале МГИМО. Программа разработана специально для участников специальной военной операции.

В этом году обучение начнут 29 ветеранов из 16 регионов страны. С 2024 года обучение по программе уже завершили два потока слушателей.

Курс включает семь ключевых модулей: государственное и муниципальное управление, управление городским хозяйством, развитие территорий, цифровизацию городского хозяйства, инвестиции, новые вызовы в управлении территориями, а также практикум личной эффективности и карьерного роста.

Выпускники программы должны будут защитить проект по разработке стратегии развития для конкретного региона или муниципалитета. Особое внимание уделяется практическим занятиям: слушатели посетят ключевые инфраструктурные объекты, такие как водоканалы, предприятия по переработке отходов и органы законодательной власти.

Занятия проводят ведущие преподаватели МГИМО и эксперты-практики. Обучение завершится 27 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.