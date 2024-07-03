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В Одинцове в 41 стартует капитальный ремонт внутренних инженерных систем

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 41 многоквартирном доме Одинцовского городского округа будет проведен капитальный ремонт внутренних инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы осуществляются подведомственным региональному министерству ЖКХ фондом капитального ремонта Московской области.

Проект включает ремонт систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы. Адреса домов, где будут проводиться работы, включают:

г. Одинцово, дп. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 14;

г. Одинцово, д. Ямщина, ул. Заречная, д. 1;

г. Одинцово, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 4;

г. Одинцово, п. Назарьево, д. 6;

г. Одинцово, п. Назарьево, д. 7;

г. Одинцово, п. Покровский Городок, д. 11;

г. Одинцово, рп. Заречье, ул. Заречная, д. 1 и др.

«Всего за трехлетний план программы фонда капитального ремонта до конца 2025 года в городском округе Одинцово будут отремонтированы внутренние инженерные системы в 72 многоквартирных домах», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Замена инженерных коммуникаций водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения в 860 домах запланирована в Подмосковье на текущий год.

«С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года мы заменили внутренние инженерные коммуникации в более 5 тысячах многоквартирных домов», — добавил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов на интерактивной карте фонда капитального ремонта по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.