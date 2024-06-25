В Одинцове в 2024 году отремонтируют 28 трансформаторные подстанции и 44 км ЛЭП

На территории Одинцовского округа электроснабжение осуществляют три компании — Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», ПАО «Россети» и АО «Оборонэнерго». Так, в текущем году планируется отремонтировать 28 трансформаторных подстанций и 44 км ЛЭП. Об этом сообщает администрация округа.

Для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии потребителям проводится большая работа по реконструкции и модернизации сетевого хозяйства. На совещании главы муниципалитета обсудили темпы повышения надежности электроснабжения.

Представитель ПАО «Россети» Дмитрий Битней проинформировал, что компания ведет в Одинцовском округе одновременную реконструкцию семи питающих центров и шести линий электропередачи. Годовая ремонтная программа предусматривает ремонт 52 трансформаторов, увеличение мощности и замену 443 изоляторов. АО «Мособлэнерго» реализует собственную программу капитального ремонта оборудования стоимостью более 200 миллионов рублей. В плане на 2024 год — отремонтировать 28 трансформаторных подстанций и 44 километра ЛЭП.

Глава Одинцовского округа обратил внимание энергетиков на проблемы с электроснабжением Городка-17 и поселка Немчиновка.

Большая часть сбоев приходится на объекты, находящиеся в собственности АО «Оборонэнерго». Возможным решением может стать их передача на баланс регионального оператора АО «Мособлэнерго». Глава округа поручил проработать документы, необходимые для обращения в Минобороны. В Немчиновке качество электроснабжения будет повышено после переключения поселка от питающего центра «Мамоново» к ПС «Барвиха», имеющего резервные мощности. Сделать это планируется в течение 2025 года.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.