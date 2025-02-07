В Одинцово модернизируют 33 объекта коммунальной инфраструктуры

В 2025 году в Одинцовском округе по программе губернатора Московской области планируется модернизировать 33 объекта коммунальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это 12 тепловых сетей, 8 котельных, 6 сетей водоснабжения, 3 сети канализации, 2 водозаборных узла и 2 ЦТП.

Адресный перечень объектов обсудили на рабочем совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Значительная часть инфраструктуры построена еще в Советское время, часть объектов уже ветхая. В связи с этим, необходимо действовать на опережение — обновлять инфраструктуру, не дожидаясь выхода оборудования из строя или каких-либо аварий.

«В 2024 году под замену попали 14 объектов — 2 котельные и 12 участков теплосети общей протяженностью почти 16 километров. На эти цели было выделено порядка 630 миллионов рублей. В 2025-м запланировано уже более 5 миллиардов. Объемы выросли практически в 5 раз. Особое внимание в 2025 году уделим Звенигороду, который нуждается в капитальных вложениях в инфраструктуру», — заявил Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.