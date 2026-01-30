сегодня в 18:10

В Одинцове завершили капитальный ремонт крыш на Можайском шоссе

В Одинцове завершился капитальный ремонт плоских крыш многоквартирных домов на Можайском шоссе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В городе Одинцово завершили капитальный ремонт плоских крыш в многоквартирных домах по адресам: Можайское шоссе, дом 1, корпус 1, и дом 3, корпус 2. Работы включали замену кровельного покрытия, устройство стяжек, обновление внутреннего водостока, ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб, замену фановых труб и зонтов мусоропровода, а также ремонт выходов на кровлю.

Кроме того, специалисты выполнили монтаж ограждений, ремонт парапетов и установку заземляющих элементов. Общая площадь обновленной кровли на каждом доме составила 523,64 квадратных метра.

В ходе ремонта использовали износостойкие материалы, что увеличит срок службы крыш и снизит риск протечек. За соблюдением проектных решений и применением сертифицированных материалов следили специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Такой контроль обеспечивает качество выполненных работ и долговечность обновленной кровли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.