В Одинцове в этом году специалисты отремонтировали 164 подстанции

В 2024 году в Одинцовском округе специалисты компании «Россети Московский регион» выполнили широкий спектр регламентных работ: заменили 66 км воздушных линий и более 600 опор, расчистили 62 га просек и отремонтировали 164 подстанции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, для повышения надежности и качества электроснабжения потребителейэнергетики выполняют плановое обслуживание трансформаторов — методом сухой чистки. Данная технология позволяет проводить работы без отключения электричества.

«В рамках рабочего выезда оценил, как бригада „Россетей“ Успенского РЭС выполняет чистку комплектной трансформаторной подстанции, которая питает нашу новую школу в Горках-2. Работы проводятся при строжайшем соблюдении техники безопасности, так как напряжение в электроустановке — порядка 10 тысяч вольт. Энергетики проходят инструктаж, используют специальную одежду, диэлектрические перчатки, боты и коврики, а также профессиональную оснастку и оборудование. С учётом подготовки рабочего места, на всю процедуру уходит от одного часа до полутора. На сегодняшний день методом сухой чистки в Одинцовском округе в порядок привели уже 40 подстанций. Своевременное обслуживание очень важно, поскольку дорожная пыль, грязь и тополиный пух могут забить систему охлаждения трансформатора и оборудование выйдет из строя», — рассказал Андрей Иванов.

Также глава Одинцовского округа осмотрел резервный источник снабженияэлектроэнергией (РИСЭ), установленный на базе КАМАЗа. Данная установка обеспечивает 512 кВт, этого достаточно, чтобы запитать 5-6 жилых пятиэтажных многоквартирных домов в поселке Горки-2 или порядка 100 индивидуальных жилых домов.

На территории муниципалитета у компании «Россети Московский регион»насчитывается несколько десятков РИСЭ — на круглосуточном дежурстве. В любой момент бригада готова подъехать и обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.