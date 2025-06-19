В Одинцове продолжается строительство новой блочно-модульной котельной

«В Хлюпино одновременно возводятся сразу два объекта ЖКХ. Параллельно с новым ВЗУ здесь строится блочно-модульная котельная мощностью 5 МВт. График у подрядчика жёсткий — сдать БМК он должен к 23 октября текущего года. Сегодня на площадке находятся 7 человек и две единицы техники, работы идут в соответствии с планом», — сказал глава округа Андрей Иванов.

Он напомнил, что строительство обоих объектов жилищно-коммунального хозяйства ведется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Оборудование для котельной уже закуплено, его поставка ожидается в первой половине августа. После ввода БМК в строй качество жизни для 1 420 жителей Хлюпино значительно повысится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.