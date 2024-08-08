В Одинцове по требованию прокуратуры подъезд дома оборудовали пандусом

В ходе проверки установлено, что подъезд многоквартирного жилого дома в Одинцовском городском округе, в котором проживает женщина, страдающая заболеванием опорно-двигательного аппарата и передвигающаяся посредством технического средства реабилитации, не оборудован пандусом, что создает препятствие для выхода инвалида на улицу, ее доступу к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В связи с непринятием управляющей компанией мер по обеспечению доступности для инвалида мест общего пользования городская прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Принятыми мерами прокурорского реагирования входная группа и подъезд и жилого дома оборудованы пандусами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.