В Одинцове объявлен конкурс на реконструкцию более 5 км сетей водоотведения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции сетей водоотведения в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов воды или сточных вод по мероприятию: «Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., п. Большие Вяземы, ул. Городок -17, в том числе ПИР». Планируется в рамках проведения закупки реконструировать 5 300 м сетей.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.