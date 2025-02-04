В Одинцове модернизировали 224 метра сетей водоотведения в 2024 году

В течение 2024 года специалисты АО «Одинцовская теплосеть» на постоянной основе вели капитальный ремонт сетей водоотведения. В общей сложности было заменено 224 метра коммуникаций. Одним из самых важных мероприятий стал ремонт канализационного коллектора в деревне Измалково. Канализационный коллектор — это основной трубопровод, по которому стоки перемещаются от участков слива до систем очистки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте коммунальщики полностью заменили запорную арматуру — 3 шиберных затвора на дюкере — напорном участке трубопровода. Коллектор ДУ 900 находится под рекой Самаринка, поэтому повышение надежности и эффективности функционирования системы предотвратит возможность экологических проблем как в самой деревне Измалково, так и на притоке Москвы-реки.

В поселке Барвиха силами «Одинцовской теплосети» была смонтирована грабельная решетка на главной канализационной насосной станции (ГКНС). Грабельная решетка является одним из необходимых элементов системы очистки сточных вод. Она предназначена для удаления из стоков крупных и мелких загрязнений — листвы, пластиковых предметов и песка. Установка новой решетки значительно повысила эффективность механической очистки сточных вод перед их подачей в насосное оборудование.

Специалисты отмечают, что монтаж грабельной решетки позволил не только улучшить качество предварительной очистки стоков, но и существенно снизил риски аварийных ситуаций, вызванных засорами и перегрузками насосов. Защита насосного оборудования от грязи и посторонних предметов — ключевой шаг к увеличению срока его службы и надежности функционирования всей системы водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным лицам курировать все вопросы и циклы, связанные с модернизацией систем водоснабжения в Подмосковье. Кроме того, он поручил правительству региона завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением.