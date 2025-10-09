В Одинцове 93 котельных и 87 ЦТП оборудованы цифровыми датчиками

Котельные и центральные тепловые пункты в Одинцовском округе активно оснащаются цифровыми датчиками. Эти устройства позволяют отслеживать параметры работы объектов теплоснабжения в режиме реального времени. Также с помощью датчиков можно дистанционно, без участия операторов, управлять технологическими процессами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В муниципалитете датчики давления и температуры на выходе установлены на 93 котельных. На 87 ЦТП смонтированы датчики давления и температуры на входящих магистралях и системе отопления. Оснащение цифровыми датчиками объектов ЖКХ продолжается», — отметили представители Управления ЖКХ Одинцовского округа.

В частности, положительные результаты использования датчиков уже получены на котельных и ЦТП в звенигородском микрорайоне «Восточный». Жители многоквартирных домов на улицах Парковой и Герцена ощутили повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.